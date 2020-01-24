跆拳少女墮軌輾斷腳 留ICU 港隊成員 教練：她是很乖很勤力的學員

事發昨凌晨零時許，一名17歲少女於九龍塘站往大圍方向月台墮軌，有列車駛至收掣不及，少女捲入車底輾過，港鐵職員隨即報警，消防趕至將少女救出，半清醒送院搶救。

現場消息稱，墮軌少女被輾斷雙腿，面部嚴重受傷，救護員於路軌撿回其雙腿送院，現場遺下少女的書包及一套跆拳道袍。警方初步調查懷疑少女於列車進站時墮軌，現場無檢獲遺書，事件無可疑。港鐵稱閉路電視顯示，事主於零時22分自行跳入路軌，月台長即時按動緊急掣停車。

事發前剛完成港隊訓練

據了解，墮軌的17歲少女為香港跆拳道代表隊成員林雍嵐，事發前剛完成港隊訓練。林雍嵐所屬道場負責人、國際跆拳道香港總會副館長兼前港隊教練吳楚民向本報證實事件，稱林現仍於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。

吳稱，林雍嵐小四起跟隨其道場學習跆拳道，至今逾6年，因成績突出入選港隊，曾代表香港出席多項國際賽事，去年獲香港跆拳道協會選入其年齡組別的黑帶組（女子）。吳形容她是很乖很勤力的學員，事件令其家人、教練及隊友震驚和哀傷，至於能否接駁雙腳則暫未清楚。他又稱，農曆新年期間曾有一個小型聚會，當時林亦有出席，表現開心。

翻查資料，林雍嵐去年3月代表香港參加第23屆亞洲城市跆拳道錦標賽——品勢比賽，於個人和混雙賽事奪銀，於女子團體更奪冠，其後亦代表香港出戰約旦舉行的第5屆亞洲少年跆拳道品勢錦標賽。

舞蹈繪畫能手 跆拳國際賽曾奪獎

林雍嵐於九龍塘名校瑪利諾修院學校（中學部）就讀中五，除運動和學業成績優異外，舞蹈和繪畫同樣傑出。根據其facebook資料，她多次於本地舞蹈比賽獲獎，14歲時曾開小型個人畫展，亦不時參與鋼琴演奏。此外，她亦曾任童星模特兒，出席商場活動及參與戲劇演出。

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