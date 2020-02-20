張華峰問年報 劉怡翔答口罩

叫重複問題 肥老闆都嬲豬

話說立法會噚日就武漢肺炎舉行緊急質詢，金融服務界議員、經民聯張華峰問到，香港有唔少上市公司、子公司都喺內地，核數師、會計師未能返去查核帳目，問政府會否責成港交所准許涉及內地嘅公司延遲公布年報。

當政務司長張建宗話將問題交畀劉怡翔答後，劉怡翔似乎未能反應過來，要立法會主席梁君彥叫咗兩次先起身，劉怡翔回應時，第一句係話「口罩供應情况，物流署方面一直有……」；梁君彥提醒局長，提問係上市公司事宜，劉怡翔就話「可唔可以請議員重複一下問題」，當時在席議員嘩然，張華峰都忍唔住動氣，「我問題問咗啦，叫政府責成交易所，將年報延期呀嘛！」

民主黨林卓廷其後直斥，劉怡翔月薪30幾萬，「公然喺議事堂發夢」。經民聯都喺facebook出帖話，口罩供應問題的確好多市民關心，「但財庫局劉怡翔局長，張華峰議員不是問口罩供應哦！」