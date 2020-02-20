《頭條新聞》風波 港台顧委會促梁家榮交代

主席：節目或違「準確持平」 暫未定案

根據《香港電台約章》，港台顧問委員會職能包括聽取有關港台節目編輯方針、節目標準及質素的投訴報告，監察港台節目符合公眾期望的程度。顧問委員會主席陳建強昨接受本報查詢表示，顧委會根據約章向廣播處長給予意見，雙方是工作關係，並非針對港台。他稱今次警務處長投訴港台，情况特別，顧委會要站出來表達關注。他確認顧委會前日傍晚去信梁家榮，要求他兩日內回應事件；會方亦同時去信警方，承諾嚴肅跟進有關投訴。他說，有關節目可能違反「準確持平」準則，但強調顧委會目前未有定案，有待梁家榮回應。

港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀表示，港台尊重所有持份者意見，亦有機制處理投訴。她說港台昨日已收悉顧委會信件，會一如往常回覆。對於節目是否違反「準確持平」準則，她說要按通訊局機制處理。

13成員聯署撐頭條 李偲嫣促警控誹謗

昨有13名港台節目顧問團成員向梁家榮發表公開信，包括大律師公會執委石書銘、資訊科技界立法會議員莫乃光、社福界立法會議員邵家臻等，佔131人顧問成員約一成。聯署表示，憂慮港台節目創作自由被打壓，或因政府要求自我審查，形成寒蟬效應。聯署成員支持《頭條新聞》繼續為市民發聲，並要求梁家榮秉持言論自由，支持節目創作人員編輯決定。

另外，正義聯盟昨到警察總部請願，批評《頭條新聞》及立法會議員郭家麒抹黑警隊，促請警務處長控告港台誹謗和中傷警隊。主席李偲嫣說，《頭條新聞》「驚方訊息」環節蓄意破壞警隊形象，要求港台公開道歉及刪除片段。