研究：服β受體阻滯劑治高血壓 肥胖率高

研究利用於2016年、為另一研究收集的1053名65歲或以上香港居民的資料，包括其身高、體重、自行匯報的高血壓病史、用藥情况等；有185人有使用阻滯劑，當中95%表示患高血壓。

根據世衛標準，身高體重指數（BMI）達23或以上為過重，25或以上則為肥胖。阻滯劑使用者的BMI為24.6，而沒有使用該藥物的平均BMI為23.6。阻滯劑使用者過重及肥胖比率為約65%，而非使用者的過重及肥胖比率為約52%，前者多出13個百分點。

服阿替洛爾58%人肥胖

研究：有明顯關係

在185個阻滯劑使用者中，阿替洛爾及美托洛爾（Metoprolol）是主要使用的阻滯劑；使用阿替洛爾的人肥胖比率約58%，使用美托洛爾的為約38%，顯示使用阿替洛爾及肥胖之間有明顯關係。

另外，研究中有451人表示患高血壓但沒有服用阻滯劑，他們主要服用鈣離子通道阻斷劑（calcium channel blocker）。他們的肥胖比率約39%，比患高血壓同時服用阿替洛爾的59%為低。

港主要處方 質疑應否續用

研究翻查文獻，在美國、英國、澳洲等地，部分組織指引中已不再將阻滯劑列為降血壓的首選治療方案；惟文獻亦顯示阻滯劑仍是香港主要處方的降血壓藥。研究指出，β受體阻滯劑尤其是阿替洛爾，或令本身肥胖的高血壓患者的體重控制更差。研究結果令人懷疑阻滯劑是否應作老年高血壓患者的主要用藥。