美製手帶成本30元 楊偉雄：通過測試會掃貨

田北辰：政府已訂5000條

田北辰昨日表示，有居住美國加州的港人向他表示，有公司製造即棄追蹤手帶出售予外國醫院，每條成本少於30元。即棄手帶以藍牙與手機應用程式連結，當手帶離開手機逾20米或被剪斷信號會中斷，系統後台即會知悉。田北辰透露，政府已向該公司訂購5000條即棄手帶，並正研究可行性。

本地手環成本500元 月產3000

創科局長楊偉雄回應稱，該公司存貨有5600個，資科辦和物流及供應鏈多元技術研發中心正跟進測試，如無問題，將向該公司「掃貨」，但無透露何時啟用。楊偉雄又說，本地研發的電子手環成本每個500元，一個月可生產到3000個。

衛生署發言人表示，香港居民如在入境時過去14天內曾往湖北省，全部均須佩戴電子手環；從內地入境的香港居民如未能在邊境管制站以其手機分享實時地點，亦須佩戴電子手環，但政府沒能提供現時須佩戴電子手環的人數。