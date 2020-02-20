初企開發隔離App 聲紋認人精準定位 團隊：盼與官員分享解難思維

指政府做法倉卒 倡先了解問題核心

因應武漢肺炎疫情，政府實行檢疫措施，推出電子手環輔助衛生署工作，陳智銓認為，政府利用現成技術解決問題的做法倉卒，他建議政府應先了解問題核心，再物色或設計科技應用方案。在推出電子手環一周內，陳智銓的公司Compathnion分析了監察家居檢疫者主要面對的兩大問題：檢疫者是否在家；受監察者是否檢疫者本人，以解決問題的思維開發「隔離易」應用程式。

不定時抽查識別身分

偵測異樣須讀隨機文字

「隔離易」應用科大研發的「室內融合定位技術」，毋須加裝硬件，以手機偵測到的信號，如Wi-Fi、藍牙、氣壓、陀螺儀等，判斷用家有否離開指定地點；應用程式偵測到信號有異樣時，會要求受檢疫者讀出一段隨機文字，利用聲紋識別身分，程式亦會不定時要求用家做聲紋識別。

科大室內定位技術

不追蹤用家位置保私隱

陳智銓說，港澳16個商場的應用程式亦有使用其「室內融合定位技術」做室內導航、店舖定位等用途。他說，室內應用時，其技術比全球定位系統（GPS）更精準，故更適合用作居家檢疫，而且應用程式只判斷用家是否離開家居，不會追蹤用家位置，避免侵犯個人私隱。至於聲紋識別，陳智銓說，絕大部分的手機均備有話筒及錄音功能，比需要3D感測元件的人臉辨識更容易應用。

資科辦：一直與不同開發商接觸

陳智銓表示，開發程式屬自發性質，「大家創業都是想改變社會」，希望可透過應用程式協助香港，他們正透過香港科技園公司接觸政府，盼可與官員分享初創的解難思維。

政府資訊科技總監辦公室發言人表示，一直與不同開發商接觸，了解其科技方案的可靠、安全和能否配合現有的監察系統，以輔助現有強制家居檢疫監察工作。

明報記者 林穎茵

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