【Emily】一哥話做警察學成龍 受《新紮師兄》啟發 林志偉當差因朝偉

【明報專訊】警務處長鄧炳強2月16日同明星足球隊等一班藝人飯敘嘅片曝光，席間一哥話自己做警察，「係學成龍大哥、學方中信，我唔知點做警察，睇吓睇吓識做㗎喇」，言論惹嚟爭議；另片中可見其間有人喺室內食煙。公民黨法律界立法會議員郭榮鏗噚日反問係咪要睇《壹號皇庭》先識做律師，「我哋係咪要多謝（主角之一）陶大宇？」佢批評一哥係去「擦鞋」、「飲飲食食」，認為佢發表唔恰當嘅言論，有失處長身分，應該馬上辭職。
不過，警隊員佐級協會主席林志偉接受港台訪問時，就話一哥嘅言論只係生動同談笑風生嘅講法，唔會影響警隊形象；佢話自己都係睇梁朝偉嘅《新紮師兄》（1984年無綫劇集，左圖為主角張偉杰）啟發做警察。
郭榮鏗：我係咪要多謝陶大宇？
阿涂：一哥無視減少社交呼籲
民主黨涂謹申就批評聚餐時大家都無戴口罩，仲要互相搭膊頭、蹺手同擁抱。阿涂話，警隊高層經常要同高官接觸，警隊高層一旦受感染，或會令成個政府癱瘓。佢批評一哥公然無視政府減少社交活動嘅呼籲，參加包房聚餐同唱歌等感染高危活動，係做壞榜樣。
一哥下個月會去立法會，面對議員質詢，唔知到時大家會否追問佢飯局詳情呢。立法會保安事務委員會之前因應武漢肺炎疫情押後本月初例會，𠵱家將會喺3月3日舉行例會，一哥會出席會議並交代香港罪案率。