【Emily】一哥話做警察學成龍 受《新紮師兄》啟發 林志偉當差因朝偉

不過，警隊員佐級協會主席林志偉接受港台訪問時，就話一哥嘅言論只係生動同談笑風生嘅講法，唔會影響警隊形象；佢話自己都係睇梁朝偉嘅《新紮師兄》（1984年無綫劇集，左圖為主角張偉杰）啟發做警察。

郭榮鏗：我係咪要多謝陶大宇？

阿涂：一哥無視減少社交呼籲

民主黨涂謹申就批評聚餐時大家都無戴口罩，仲要互相搭膊頭、蹺手同擁抱。阿涂話，警隊高層經常要同高官接觸，警隊高層一旦受感染，或會令成個政府癱瘓。佢批評一哥公然無視政府減少社交活動嘅呼籲，參加包房聚餐同唱歌等感染高危活動，係做壞榜樣。

一哥下個月會去立法會，面對議員質詢，唔知到時大家會否追問佢飯局詳情呢。立法會保安事務委員會之前因應武漢肺炎疫情押後本月初例會，𠵱家將會喺3月3日舉行例會，一哥會出席會議並交代香港罪案率。