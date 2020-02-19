教學平台 直播師授課生自習

初創趁疫情推廣 免費開放

教育直播平台「kosmic.io」今年1月創立，投資額約30萬美元，至今有約1萬人觀看、逾1400名活躍用家。平台由Dacast提供串流技術，雲端直播系統及界面則自行研發。共同創辦人吳銘軒說，初期曾推出導師講解試題的預錄片段，惟只有15%學生完整觀看；他決定改推直播，由導師在45分鐘內授課，並即時回覆留言，希望學習動機較低的青少年可將直播「看到最後一秒」。

平台現有5名已認證的導師，至少有3年以上的中學補習經驗才被錄取，每周提供共16節直播課程。平台主打結合教學及娛樂，亦會以「streamer」（實况主）稱呼導師，但吳銘軒表示，平台不會要求導師刻意說笑，只會視乎點擊率、觀看時長等數據，建議導師調整教學風格。市場營銷主管林泳彤稱，早前一個關於閱讀文言文直播課程，吸引九成學生由頭看到尾，「實用的題目也可以留住眼球」。

直播溫書 學生稱更專心

除了導師可在平台上開啟直播，學生也可以「#studywithme」為標籤，直播自己溫書。城大三年級生鍾雪楠表示平日溫習容易分心，間中用手機瀏覽社交媒體，開直播後有別人監督，學習效率提升不少。

平台上架約一個月，目前和導師之間並無合約關係，林泳彤稱彼此「靠個信字」，導師有可能放棄教學頻道。

明報記者