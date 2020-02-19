海關檢3100萬支私煙 20年最大宗

海關去年底透過國際合作取得情報，得悉有犯罪集團計劃以水路「走馬燈」方式取迂迴路線偷運私煙到港。海關經調查後，追蹤40個貨櫃，並於前日及昨日展開執法行動。關員前日下午先於元朗下村一貨櫃場檢獲697萬支私煙，當場拘捕2名懷疑涉案男子，並扣起一部疑接應貨車。其後於新田貨櫃場兩個貨櫃檢獲720萬支私煙及3500支共2500公升烈酒，另拘2名男子；關員另於文錦渡貨櫃場檢獲800萬支懷疑私煙。

海關昨再於屯門內河碼頭揀選一艘報稱載有1040箱家俬、由深圳灣抵港船隻抽查。關員以流動X光車檢查，發現貨櫃內的狀態及密度與報稱貨物不同。關員打開貨櫃，於紙箱內檢獲900萬支私煙。兩日行動中，關員共扣查5個貨櫃及1輛貨車。4名被捕人年齡介乎24至41歲，職業分別報稱為工人、司機及無業。

海關稅收及一般調查科監督李海文表示，同時有4宗大型水路走私案件屬罕見，相信因近月新型冠狀病毒疫情肆虐，犯罪集團趁海關人員忙於防疫，乘機將私煙運送到港。

走私航線迂迴 繞日韓抵港

李又說，關員仍在追查該批私煙的出口地點，涉案的船均於上周經由日本橫濱，繞至名古屋、韓國釜山等地抵港。李稱不法之徒選擇迂迴路線，增加追查難度。由於部分私煙牌子於東歐常見，不排除會運至其他地方，另有部分供應本地市場。