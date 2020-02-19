深井虐畜案男教師被捕 29寵物高處墮下 15死14傷

荃灣警區刑事調查隊第七隊督察葉朗軒表示，案中共15隻動物死亡，已交由漁護署人員解剖調查死因，其餘大部分受傷動物均出現不同程度骨折，已交由愛協人員治療。初步調查相信動物由高處墮下，警方當晚向法庭申請搜查令破門進入涉事單位，並無發現其他動物。

未知犯案動機 警拘同住男子

葉形容，單位環境不錯，有足夠空間、糧食及水，現場並非繁殖工場，動物被丟下前亦無被虐待。被問及疑犯是否擔心動物傳染新型冠狀病毒，故將牠們拋下樓，葉稱相信案件與新病毒無關。49歲葉姓疑犯報稱於西區一間中學任體育教師，犯案動機則仍待調查，警方不排除有其他拘捕行動，疑犯的精神狀况則不便透露。

據悉，案件發生於上周五凌晨約2時，至當日下午由屋苑保安揭發，49歲男疑犯前日自行到警署自首。涉案單位為三房兩廁低層單位，面積約700呎，涉案動物相信已飼養一段長時間。另警方昨晚再在荃灣區拘捕一名36歲蔡姓男子，任職網購公司，報稱與另一名疑犯同住。

愛協表示，周日下午3時再派出4名督察前往現場搜索，並在同一地點發現多一隻貓，已即時通知警方，並把貓送往愛協灣仔中心，交由獸醫檢查及治療。

上周五情人節，警方在深井豪景花園19座附近斜坡，發現15具動物屍體，包括9隻龍貓、1隻天竺鼠、1隻寵物鼠、1隻寵物雀、1隻貓及2隻兔，另有5隻貓及5隻龍貓奄奄一息，翌日警方再在該處發現多3隻受傷的貓。

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