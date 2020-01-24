【Emily】眾志再撲120萬口罩 交議員分發

香港眾志早前透過民主派區議員交畀社區上有需要嘅人，其他就喺眾志網店以低於成本價發售，但公開發售出現技術問題，因為有太多人買，結果PayPal超載，有唔少市民反映多次被扣款。今次眾志就改為將啲口罩交畀多區嘅區議員負責畀市民。

眾志話，今次採購開支高達七位數字，有賴民主派政黨幫手共同出資，話多達3架貨車數量嘅口罩，一星期前從洪都拉斯出發，沿經美國邁阿密同台北，轉機幾次後喺噚日送達香港。

至於有咩政黨幫手，就要稍後先公布，但眾志透露，呢批口罩會透過幾十個無黨籍同素人區議員分發出去；並強調未來幾個月會繼續動用全球國際連結網絡，搜羅各類資源，實行民間自救。秘書長黃之鋒喺facebook話各議員轉售或分派方式或有不同，將在取貨後陸續於專頁公布，請大家耐心等候。

民建聯今早賣廁紙 28蚊一條

除咗口罩，廁紙、米等日常用品亦被搶購。民建聯就選擇賣廁紙，今日朝早10點可以於網上登記，佢哋有2500條維達廁紙發售，「唔使盲搶價 $28/條」，每人限購一條、不設找贖，成功登記後會有專人聯絡，拎廁紙時仲要帶埋住址證明去指定的地點交收。