專欄：言論自由的代價 ／文：章濤

假新聞氾濫原因眾多。一來是負面新聞易受注目，人們未能查證時，抱着「寧可信其有」心態先分享，助人自助之餘，更可顯示自己消息靈通；而過去幾個月，香港接連發生反送中、武漢肺炎等事件，大家情緒不穩，一些帶動情緒的資訊就算未經核實，亦不乏關注和分享。

有人會提出，為何互聯網機構不阻止、政府不執法。但消息真假存灰色地帶：由個人估計、誇張演繹、未經核實到存心作弄的假新聞，孰「真」孰「假」，難以一刀切。加上事况發展快，此刻的真消息下一秒或變偽資訊，難一概而論。

李文亮醫生的事正是一例。李醫生當時根據專業判斷說出實况，結果被懲處；但在疫情初期，大部分人都無足夠資料辨明真偽，若要待內容全被核實、上級批准後才公布，為時已晚。水至清則無魚，資訊百分百真確，代價可能是錯過了極速解決問題的時機。

生活在這科技大時代，每日要應對不同資訊，我們須保持批判思維，面對負面或煽動資訊，動手分享前盡力查核事實，又或標明未經驗證，提醒身邊人。假若為了確保資訊真確而引入監管，必然會重蹈李文亮事件的覆轍，皆因真假難定，哪怕執法機關無意維穩，但水清無魚，最後亦只會落得維穩打壓的結果。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]