港研機械手 中風者復康援手 料年中投產 獲老人院復康中心採購

明報記者 林穎茵

Zunosaki由理大前生物醫學工程學院副研究員何思傑於2015年創立，冀將其研究的「無線中風復康手套」商品化。2017年加入公司的營運總監張晧程說，中風者一般有不同程度癱瘓、肌肉痙攣等，需以密集的物理治療、職業治療，重新訓練腦細胞控制肌肉。若患者手部肌肉痙攣，須訓練患者重新做到拿水杯、執筆寫字或握緊電話等動作。張晧程說，「黃金復康期」為中風後首3至6個月，惟現時本港醫院僅支持患者一至兩個月住院療程，患者出院後需排期做訓練，難以做到密集練習，其復康機械手則可擔當物理治療師助手，協助患者訓練。

可選被動主動訓練 助拿杯執筆

「復康機械手HandyRehab」包括一對無線機械手（可按用家需要選擇只用左手或右手）、肌電感應手環，以及控制訓練模式的平板電腦。訓練分為被動式及主動式：被動式全由機械手控制手部動作，用家毋須用力做出指定手勢；主動式則需要用家將肌電感應手環穿於前臂，當手部嘗試用力張開手掌或握拳，手環偵測肌肉骨骼電波後，機械手會輔助用家完成動作。

塑製重300克 獲樂齡創科基金認可

HandyRehab利用航拍機專用鋰電池，可無線操作，亦有足夠電流輸出，以同時驅動8個手指關節摩打；機械手以塑膠製，重約300克，較金屬製輕便。張晧程說，整套機械手設備售約10萬元，去年已獲本地非牟利機構、復康中心、老人院、醫院採購，他們又與物理治療師合作，以月租形式，直接租予用家。其產品亦列入「樂齡及康復創科應用基金」認可產品清單，張晧程表示，不少本地老人院舍、復康中心設備落後，少有新式輔助復康儀器，他期望HandyRehab能成為院舍新選擇。他預計機械手可於今年中投產，並計劃今年內完成新一輪融資，將市場擴展至馬來西亞、台灣等地。