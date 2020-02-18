逾九成瑜伽墊含毒 或影響生殖

28款具毒性的瑜伽墊中，有9款的甲酰胺含量高於歐盟玩具安全指令規定每公斤200毫克上限；含量最高為GOMA雙面花紋瑜伽地蓆GA866 Double Layer Yoga Mat，每公斤1270毫克，超出規定5倍。

3款可致癌物質超德國標準

另外，11款瑜伽墊檢出多環芳香族碳氫化合物（PAHs），其中3款的萘（PAHs其中一種物質）含量，高於德國自願性標準GS Mark要求的每公斤2毫克；KETTLER Yoga Mat的萘含量更達每公斤6.5毫克。譚鳳儀稱，萘屬可能致癌物質；建議運動後用肥皂或洗手液清洗雙手，減低攝入萘的風險。

消委促強制新車設自動緊急煞車

消委會亦為55款汽車做撞擊測試。歐盟將於2022年強制所有在當地出售的汽車，均須配備「自動緊急煞車（AEB ）系統」；消委會測試的車款中，有7款的歐洲測試版本有AEB系統，香港版本則無，另有32款設有該系統作標準裝備，另外10款可付費選配。消委會總幹事黃鳳嫺建議港府研究立法強制所有新車配備AEB系統，減低意外風險。

（消委報告）