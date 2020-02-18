測14抽濕機 8款效能低於標示

抽濕量與聲稱最多差15%

消委會測試發現，在廠商慣用環境、即30℃及相對濕度80%下，有8款每日抽濕量比聲稱低，當中名家Famous FDM-20L（FAM）錄得最大差異14.6%（見表）。消委會稱，因該款抽濕機超出國際慣常可接受的公差範圍（10%），已將測試結果轉交海關跟進。另外，雖然所有抽濕機樣本都標示達1級能源效益級別，經測試後，家麗Gala GDH-3018只屬2級。

廠商稱差異因電壓不同

名家Famous回覆消委會稱，該型號電壓為220至240伏特，而產品聲稱抽濕量是在電壓230伏特下量度，認為消委會錄得差異是因輸入電壓不同。家麗Gala則表示已委託獨立實驗室作效能測試，會向消委會交報告以證明該型號達1級能源效益級別。

抽濕量相若 能源效率可差六成

測試又發現，在標準環境、即26.7℃及相對濕度60%下，抽濕量相若的樣本之間，能源效率有大差異，例如每日抽濕量達16.46升的LG MD16GQSA1，每度電可抽3.19升，惟抽濕量達17.9升的家麗Gala GDH-3018，每度電僅抽1.98升，兩者能源效率相差61%。消委會總幹事黃鳳嫺提醒消費者，選較慳電環保的抽濕機時，應將抽濕量相若的款式一併比較。

消委會測試4款二合一空氣淨化抽濕機，發現其空氣淨化表現參差，去除香煙煙霧最快及最慢的樣本速度相差兩倍；所有樣本均可降甲醛濃度，但速度較慢。

（消委報告）