一款嬰兒牙膠可致癌物超標8倍 兩款易咬甩致鯁塞 其一海關促即停用

明報記者

消委會測試13款傳統牙膠及7款含液體牙膠，價格由18元至139元不等。其中兩款韓國製牙膠、包括ange Giraffee Teether及EDISONmama Kamikami Baby Banana，經模擬18個月或以下的幼童咬力測試後，破裂出細小碎片，若幼兒吞下可能引致鯁塞或窒息。而EDISONmama的牙膠亦未符合歐洲玩具安全標準，因末端部分體積太小，同樣可深入幼童喉部引致窒息；海關昨日呼籲家長立即停用。

含可致癌物一款為國產 售價最貴

ange代理商回覆消委會稱，產品說明不建議已長牙的幼兒使用；EDISONmama稱會改進生產模具以符合標準。

消委會亦發現兩個樣本有亞硝胺化合物及可亞硝化物質，而所有樣本中最貴、售139元的中國製nuvita Romeo Natural Massaging Teether 7020，含每公斤0.94毫克可亞硝化物質，比歐洲玩具安全標準最高限值的每公斤0.1毫克，超標逾8倍。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀稱，可亞硝化物質經口腔攝入後，接觸酸性胃液會轉化成致癌的亞硝胺化合物。

一款內含液體菌量超標339倍

消委會亦檢測了7款含液體牙膠，其中Clippasafe Water Filled Teether 34/6-Ice Cream內液體，檢出的好氧性微生物總量為每毫升340,000CFU（菌落形成單位），超出歐盟建議限值339倍；該樣本亦檢出銅綠假單胞菌及腸道菌。

譚鳳儀說，牙膠的液體雖被密封，但若其外層物料因老化或意外破裂，幼兒可能吞下；免疫系統發育未完善的嬰幼兒吞下含大量微生物及致病菌的液體，或受到感染出現腸胃炎或發高燒等症狀。譚提醒家長，要按產品指示清洗及消毒牙膠，避免損毁致液體漏出。nuvita及Clippasafe的代理商均向消委會表示已將有關產品下架。

（消委報告）

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