候選學生會盼抗爭融入生活 理大「亂世莊」續倡民主自決

明報記者 黃焯謙

去年11月理大攻防戰距今近3個月，理大校園仍見衝突痕迹，有紅磚剝落，部分地方被圍板封起。候選內閣「揚理」校政秘書、護理學系四年級生陳偉僖說，每次回到校園都想到衝突期間直播片段，警方以催淚彈、水炮車對付示威者歷歷在目，亦成為理大生「抹不走的噩夢」。

批包圍戰校長沒帶學生脫險 失信任

校園遭破壞，學生固然惋惜，但更牽動他們情緒的是校長滕錦光的處理手法。就讀職業治療學二年級的候選內務副會長吳智浩批評，理大衝突時滕錦光「沒做一校之首應做的事」，只擔心校園遭破壞，沒帶領學生脫離險境，令理大生極不信任校方。吳又說，反修例風波中政府沒聆聽大學生意見，更破壞孕育大學生的校園，認為當局不尊重大學生。

在如此環境參選，「揚理」形容內閣是「亂世莊」。陳偉僖希望付出多一點，令抗爭融入生活，正如今屆學生會公投讓同學決定是否「踢走」美心及阻止「三中商」入校，雖沒約束力，但能讓學生表達意見。

現屆學生會公投阻「三中商」 倘當選盼仿效

理大現設閘機管制出入，陳偉僖不滿校方事前沒諮詢學生會，亦收過同學反映此舉令學校像監獄、學生似「監躉」。「揚理」成員認為，無論校方採取何種措施，最重要是諮詢學生意見，不想校方決策後才通知學生，又說若當選會要求校方拆除閘機。

自決選項不排除港獨 不代表支持

「揚理」冀學生能就校政發聲，而港人亦可決定城市前途，並以「民主自決」作內閣政治主張。吳智浩說自決的選項不應排除港獨，以現時看「港獨是沒計劃的藍圖」，但若港人日後認為港獨可取可行，他會尊重港人選擇。吳又說，不排除港獨不代表他們是港獨人士，若政府因此針對他們並無意思，亦見當局不包容思想自由。

去年反修例風波期間，多名大學學生會成員收到網上恐嚇信息。候選外務副會長、產品分析及工程設計學三年級生鄭其浩說，曾擔心參選會影響家人，但認為自己「行得正企得正」，不怕受威脅，「不應該是人民懼怕政權」。選舉前「揚理」候選會長以家人健康問題退選，其他成員則說會繼續參選，希望在「亂世」與同學共進退。