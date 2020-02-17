候選學生會盼抗爭融入生活 理大「亂世莊」續倡民主自決

【明報專訊】大學學生會陸續換屆，其中理大學生會選舉本周舉行網上投票。經歷去年佔領理大事件，今年理大學生會唯一候選內閣「揚理」表示，抗爭不限於街頭，冀當選後將抗爭融入生活，就如今屆學生會公投讓學生投票決定是否支持終止美心集團校內合約，以及阻止三聯、中華、商務（三中商）三大書局入校。理揚成員又提倡「民主自決」政治主張，自決的選項不會排除港獨。
明報記者 黃焯謙
去年11月理大攻防戰距今近3個月，理大校園仍見衝突痕迹，有紅磚剝落，部分地方被圍板封起。候選內閣「揚理」校政秘書、護理學系四年級生陳偉僖說，每次回到校園都想到衝突期間直播片段，警方以催淚彈、水炮車對付示威者歷歷在目，亦成為理大生「抹不走的噩夢」。
批包圍戰校長沒帶學生脫險 失信任
校園遭破壞，學生固然惋惜，但更牽動他們情緒的是校長滕錦光的處理手法。就讀職業治療學二年級的候選內務副會長吳智浩批評，理大衝突時滕錦光「沒做一校之首應做的事」，只擔心校園遭破壞，沒帶領學生脫離險境，令理大生極不信任校方。吳又說，反修例風波中政府沒聆聽大學生意見，更破壞孕育大學生的校園，認為當局不尊重大學生。
在如此環境參選，「揚理」形容內閣是「亂世莊」。陳偉僖希望付出多一點，令抗爭融入生活，正如今屆學生會公投讓同學決定是否「踢走」美心及阻止「三中商」入校，雖沒約束力，但能讓學生表達意見。
現屆學生會公投阻「三中商」 倘當選盼仿效
理大現設閘機管制出入，陳偉僖不滿校方事前沒諮詢學生會，亦收過同學反映此舉令學校像監獄、學生似「監躉」。「揚理」成員認為，無論校方採取何種措施，最重要是諮詢學生意見，不想校方決策後才通知學生，又說若當選會要求校方拆除閘機。
自決選項不排除港獨 不代表支持
「揚理」冀學生能就校政發聲，而港人亦可決定城市前途，並以「民主自決」作內閣政治主張。吳智浩說自決的選項不應排除港獨，以現時看「港獨是沒計劃的藍圖」，但若港人日後認為港獨可取可行，他會尊重港人選擇。吳又說，不排除港獨不代表他們是港獨人士，若政府因此針對他們並無意思，亦見當局不包容思想自由。
去年反修例風波期間，多名大學學生會成員收到網上恐嚇信息。候選外務副會長、產品分析及工程設計學三年級生鄭其浩說，曾擔心參選會影響家人，但認為自己「行得正企得正」，不怕受威脅，「不應該是人民懼怕政權」。選舉前「揚理」候選會長以家人健康問題退選，其他成員則說會繼續參選，希望在「亂世」與同學共進退。