從被罵抽水到獲捐百萬 學聯基金籌款增28倍

至今批87筆 最多人失業需支援

學聯抗爭者基金在2017年10月成立，劉澤鋒為學生委員，翌年4月任主席，至今年1月卸任。基金成立以來共批出87筆款項協助抗爭者，逾半為反修例風波案件，金額由500元至5萬元不等。劉澤鋒稱，最多人因被捕失去工作而需支援，亦有人的手機、電腦等財物被警方扣查，需另行購買。

基金由學聯注資100萬元作起動基金，當時正值2016年旺角大衝突後、多人被判暴動罪成，劉澤鋒憶述，當時社會主流多認為他們抗爭手法不當，而基金成立的理念正是「不割席」。「抗爭無用」論曾流行一時，加上基金知名度不足，成立最初半年僅籌得4700元，而開支近48萬眼見款項不斷下跌，劉澤鋒在2018年曾硬着頭皮，到維園六四燭光晚會籌款，縱強調是支援抗爭者，仍被罵「抽水」。去年反修例風波爆發至今，基金一共籌得逾180萬元。

憂抗爭者遭用完即棄

劉澤鋒表示，反修例風波個案中，有人因政見不合被斬傷，活動能力受損；有人因被捕壓力太大患上抑鬱症。他說抗爭者不止有財政上的需要，亦有其他後遺症，「有時擔心，會否風波一過，他們變成『condom』（意指被用完即棄）？但他們卻要一輩子承受運動帶來的影響」。

基金早期多支援旺角大衝突案被告，劉澤鋒稱以中年人為主；反修例風波申請人則多為17至25歲年輕人，年紀最輕者只得15歲。他說今次年輕人即使面對暴動罪，卻仍顯得樂觀：「（他們）覺得一班人進去（監獄），獄中或有新秩序出現」，以至認為身陷囹圄也可進修、在內宣揚理念。

倡提升支援組織財務透明度

劉澤鋒稱，支援組織金錢取之公眾，應盡量提升透明度，「收支、幫助個案數字，（組織）並非無責任公布，大眾不應該說『信得過你』就不理會款項去向」。卸下主席身分，劉澤鋒正考慮參選立法會，但強調有能者居之。他冀民主派可在議會過半，說由旺角大衝突至反修例風波，「突顯了未能制衡政府、造就街頭衝突，才出現要支援的人，希望最終有一日，不需要再做抗爭支援」。

明報記者 邱榕瀅