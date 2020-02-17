未補價分租計劃優化後申請飈 料3月有成交

陳家樂表示，出租計劃優化後，申請人數飈升，現時已發出85張「業主證書」，預計2月發出首批「租客證書」，期望3月可以有「零的突破」。

房協資料顯示，截至1月21日，發出的85張業主證書，當中11張涉及房協屋苑，74張來自房委會屋苑，而房委會轄下租置屋邨大埔富亨邨和居屋天水圍天頌苑最多業主持有證書，各有3張。

陳家樂認為，有關申請數字理想，但認為因計劃並無干預租金，或仍需一段過程才能順利出租。去年10月公布優化計劃後，社聯進場擔任第二房東，業主對社聯的信心更大，由社聯再作配對，令計劃有更多人申請。

長者樓換樓收5申請 「不會催谷」

至於房協去年9月推出的「長者業主樓換樓先導計劃」，截至1月1日，房協已接獲5宗申請，當中有兩宗不合申請資格。陳家樂表示，不會催谷業主參與計劃，認為買賣物業為重大決定，希望長者想清楚才決定。