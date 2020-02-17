港島覓地安置居民 重建健康村未有時間表

房協轄下位於港島區的健康村3期、觀龍樓2期及勵德邨都超過40年樓齡，當中健康村3期樓齡更已達55年。有消息指，房協有意重建健康村3期，陳家樂接受訪問時表示，現時仍未有確實計劃，因重建前要先找到土地建屋，以安置受影響居民，他透露房協正在港島區內物色合適的地皮作重建安置用途。

陳：最理想參考真善美村做法

他認為，最理想做法是參考重建真善美村，先在附近地區找一幅土地建屋，真善美村重建後安置樂民新村居民，再進行樂民新村重建，「其實不用每一個屋邨都給我們一幅地，只要附近給我們一幅地就已可處理（同區屋邨重建）。」

被問與市建房會合作 「量力而為」

他說，重建一定會考慮，但房協同時會為舊樓做復修，保持樓宇質素，「有時不要被（樓宇）年紀限制」。財政上，陳家樂說一個重建項目最少數十億元，「現在建一個單位分分鐘都成百萬（元）」，仍未計及拆樓等開支。被問及日後中九龍倘有大規模重建，房協會否考慮與市建局及房委會合作，陳家樂說，房協手上已有多個項目發展，但若有好的機會，會「量力而為」。

房協過去亦推出多個長者房屋，其中被稱為「白金長者屋」的非資助長者屋項目「雋悅」，陳家樂表示現時有約1500人在輪候租住，超出項目單位量逾1.5倍。雋悅共有588個單位，只租不賣，按住戶年齡、單位大小及位置等因素而不同，年紀愈大，租住權費愈低。租戶可選擇一次過或分期付款。

長者屋無補地價 難推新項目

陳家樂說輪候人數去年已逾千，反映市場上對長者房屋有需求，「現在長者朋友看到我就問，第一（雋悅）有沒有位，第二會不會有第二個（類似項目）。」他表示，發展長者屋並無特別補地價政策安排，難以繼續推出新項目。

陳家樂又透露，有發展商曾探討推出類似雋悅的項目，但最終「計唔掂數」，認為政府若覺得香港人口老化問題下，有需要發展此類無資助、融合照顧及房屋的長者房屋，便需要有補地價方面的政策支援。