房協主席：未來資助房屋主打兩房 樓花最長兩年 5新項目涉5200伙

明報記者 黃俊鋒 鍾妍 黃偉超

房協近年推售的3個資助房屋項目，包括沙田綠怡雅苑、將軍澳翠嶺峰及屯門翠鳴臺均錄得超額認購。陳家樂表示，該3個屋苑將獲發滿意紙，預料住戶今年內陸續入伙。他分析該3個屋苑的銷售反應稱，翠嶺峰及翠鳴臺的綠、白表買家比例各佔一半，而綠怡雅苑則有67%買家是白表，只有33%是綠表買家，相信是由於綠怡雅苑共提供1020個單位，相較「雙翠」項目多所致，但暫時未掌握屋苑位置因素會否增加對白表買家的吸引力。

雙翠白表買家逾半二人家庭

陳家樂續稱，3個屋苑中以兩房單位較受歡迎，以「雙翠」項目為例，白表買家中超過一半是兩人家庭，3人及4人家庭則分別佔18%及7%，而1人家庭只佔約20%；他並引用房協2017年調查，發現最受買家歡迎是兩房單位，而本港平均住戶人數為2.8人，因此未來推售的資助房屋項目，將會主打兩房單位，以及提供少量的一房及三房單位，以配合大多數家庭的需要。

根據房協資料，3個屋苑的兩房單位實用面積介乎446至602平方呎；一房單位介乎271至425平方呎，三房單位則介乎662至742平方呎。

未來16房屋項目 涉1.8萬單位

他指出，房協未來5至10年正展開16個房屋項目，涉及1.8萬個單位（見表），包括5個全新的資助房屋項目，涉及逾5200個單位，其中位於啟德的2B1地盤，以及3個位於觀塘安達臣道的項目正展開地基工程，估計安達臣道項目可於2025或2026年落成。他稱，在新的定價機制下，資助房屋售價需要與申請者入息掛鈎，因此將來只售最長兩年期的樓花，即最快可於2023年或2024年，推售安達臣道項目，「如果太前期（樓花），例如早3年開售，未必真正反映到（買家的）負擔能力，所以我覺得不可以太遠期」。

其中可享維港無敵煙花海景、提供合共1400個單位的安達臣道R2-2地盤「樓王」項目，由於屬最先發展，預料可成為首個售出的安達臣道項目。

料安達臣道「樓王」項目首售出

陳家樂稱，屆時房協多數會配合房委會的新建居屋項目一併接受市民申請，強調目前未有具體銷售安排，但期望日後房協能做到每年推售資助房屋一次，令有心置業的市民能夠做好「上車」計劃。他續稱，房協未來推售的資助房屋項目，將沿用過往做法，提供單位間隔、地板、冷氣機、煮食爐等設備，屋苑並提供基本康樂設施。

盼資助房屋年年推 不興建首置盤

被問到房協未來會否參與興建首置上車盤項目，陳家樂稱目前房協正籌備16個房屋項目，以及需回應政府的建議研究過渡性房屋項目下，形容未來工作已是「密密的做」，因此暫不會興建首置盤。

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