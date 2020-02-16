認罪不認錯 青年雨傘篤警判罰款

【明報專訊】去年7月14日沙田反修例示威，19歲青年涉在沙田中心附近街道以雨傘「篤」向警長胸口，他早前承認一項襲警罪。沙田裁判法院裁判官昨日判刑時引述背景報告稱，被告認為當日所為是正確的，但願意承擔後果，即使重來一次仍會照做；裁判官稱雖然被告沒有悔意，但犯案情節輕微，「監禁留番畀嚴重案件」，判他罰款2000元。被告進入羈留室前向公眾席舉手示意，在席人士以掌聲回應。
被告賴雲龍（19歲）被控於2019年7月14日，在沙田担杆莆街襲擊警長施培佳。辯方稱被告至今還押逾100日，他以雨傘襲警，但雨傘並非「武器」，警員亦沒有受嚴重傷害，望法庭輕判。
還押逾百日 稱若重來會照做
署理主任裁判官高偉雄稱，被告當日參與公眾活動，站在前線與警方對峙，用傘襲擊警長，幸好武力程度低，對方無受傷，但目的明顯是挑釁警員，且告誡被告一剎那的起哄可導致嚴重後果。高偉雄考慮到被告年輕，坦白認罪，沒有再對警員作出侮辱行為，案情輕微，「監禁留番畀嚴重案件」，終判他罰款2000元。被告另涉機場暴動案須繼續還押，該案將於3月26日在區域法院答辯。
本案案情透露，當晚警方防線向前推進，涉案警長曾要求被告離開不果，被告用雨傘「篤」向警長胸口，隨即被制服。被告在警誡下承認「係我篤嘅」。