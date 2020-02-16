認罪不認錯 青年雨傘篤警判罰款

被告賴雲龍（19歲）被控於2019年7月14日，在沙田担杆莆街襲擊警長施培佳。辯方稱被告至今還押逾100日，他以雨傘襲警，但雨傘並非「武器」，警員亦沒有受嚴重傷害，望法庭輕判。

還押逾百日 稱若重來會照做

署理主任裁判官高偉雄稱，被告當日參與公眾活動，站在前線與警方對峙，用傘襲擊警長，幸好武力程度低，對方無受傷，但目的明顯是挑釁警員，且告誡被告一剎那的起哄可導致嚴重後果。高偉雄考慮到被告年輕，坦白認罪，沒有再對警員作出侮辱行為，案情輕微，「監禁留番畀嚴重案件」，終判他罰款2000元。被告另涉機場暴動案須繼續還押，該案將於3月26日在區域法院答辯。

本案案情透露，當晚警方防線向前推進，涉案警長曾要求被告離開不果，被告用雨傘「篤」向警長胸口，隨即被制服。被告在警誡下承認「係我篤嘅」。

【案件編號：STCC3290/19】

（反修例風暴）