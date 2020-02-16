兩死車禍 DJ阿檸情人節痛失愛人 fb長文悼念：你是我一生人的運氣

的士司機不治 親友現場拜祭

前日凌晨，梁銘汶與兩名男姓友人乘坐的士，的士在大雨中與一輛貨車在沙田源禾路相撞，的士嚴重變形，司機及乘客被困，先後由消防救出。梁獲救時清醒，送院搶救延至晚上7時許不治。昨早11時許，27歲金姓的士司機約20名親友帶同祭品，到車禍現場拜祭，眾人神情哀傷，逗留約一小時後離開。

中學結緣 拍拖逾10年

「你去哪兒我都陪你，請你都陪我」

DJ阿檸昨日在社交平台撰悼文，開首以「老婆」稱呼梁銘汶，「老婆，我想全世界都知，你是我的老婆」，下款為「老公」。內文提到二人相識於中學時期，「你是我一生人的運氣」、「你是我生命的三份二」，形容梁是「最有情義、鬼馬、精靈、可愛的人」。阿檸感謝女友一直以來的支持，亦見證他達成一個又一個目標，包括成為首飾設計師、電台DJ及舞台劇導演。

兩人拍拖逾10年，阿檸稱中六時寫給她的日記「連睡房的設計圖都畫好」，「你說要住村屋，三層高，一層你父母，一層我父母，我們自己一層」，兩人亦曾冀望養育一子一女，甚至已改好小孩的名字。他又提到，「你都是我最想娶的人」、「你去哪兒我都陪你，請你都陪我」，最後以「再見老婆，遲點見」作結。

阿檸早前主持商台節目《毒檸王國》，去年因無故缺勤，遭商台暫停主持人工作。商台發言人稱，阿檸現於商台負責幕後工作，有關其私人事情，商台無補充。

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