斜坡現14動物屍體 疑高處擲下

警列虐畜 另10動物受傷獲救

現場為深井豪景花園19座對開斜坡位置，事發昨午1時09分，警方接獲上址保安報案，稱發現14具動物屍體，散落在斜坡及水渠內，包括貓、鼠科動物、兔子及鸚鵡，另有10隻受傷動物。警方表示，接報到場時警員發現一具貓屍，案件列作「殘酷對待動物」，由荃灣警區刑事調查隊第5隊跟進，但正調查現場其餘受傷及死亡動物是否與案有關，呼籲市民若有資料與警方聯絡。

愛協回覆查詢稱，昨午約3時，5名愛協督察及休班督察接獲警方通知到場，發現共5隻貓及5隻龍貓仍生存，大部分奄奄一息。另外9隻龍貓、1隻天竺鼠、1隻寵物鼠、1隻寵物雀、1隻貓及1隻兔已死去。愛協督察協助警方初步調查，相信動物被人從高處擲下，涉及虐待動物。案件已交由警方跟進，愛協督察已將生還的動物送往愛協灣仔中心，交由協會獸醫檢查及治療；案中動物屍體已由愛協督察撿走，將交由漁護署解剖或化驗。