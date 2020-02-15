的士撼貨車2死3傷 現場有「孭仔燈」 運署：無計劃檢討

事發昨凌晨約3時半，一輛載有2男1女乘客的市區的士在雨中沿沙田源禾路東行往馬場方向行駛，駛至與火炭路交界時，一輛正從火炭路往沙田第一城方向落斜的凍櫃貨車突然駛出，直撞的士左邊車頭，再雙雙失控鏟上行人路，掃毁約5米長防撞欄。的士被撞至嚴重變形，車內血迹斑斑、玻璃遍地，司機被困車廂動彈不得，陷入昏迷；車上3名乘客亦受傷被困。

的士嚴重變形

司機乘客不治

消防特種救援隊、醫管局流動醫療隊等救援人員接報到場，以強力液壓工具爆開車門及剪走車頂，花超過15分鐘才將的士司機救出。

的士司機頭部嚴重受傷，被救出時血流披面、毫無知覺，並出現失禁，救護員為他戴上頸箍及以心臟去顫器即場電擊搶救，送往威爾斯醫院，延至清晨4時14分不治。貨車司機及的士上3名乘客受傷，全部需戴上頸箍，其中兩人另須以氧氣罩協助呼吸，分別送往威爾斯、伊利沙伯及廣華醫院救治，送院時清醒。留醫廣華的女乘客疑傷勢突然惡化，至晚上7時36分證實死亡。

司機愛車之人 友讚有義氣

據了解，死者金俊廷人稱「肥貓」，未婚，在facebook可見為愛車之人，不時上載與名車合照，亦會與朋友四處「兜風」。友人得悉「肥貓」死訊後，紛紛在facebook留言悼念，一名姓黃友人約定他在天堂相見，「見到時我哋再一齊玩過CL7（跑車）」。死者3名友人昨晚到現場致意，有友人形容他「好有義氣」，知道朋友財政有困難時每次飯敘都會主動埋單，又慨嘆早前農曆新年曾在幾個聚會見面，對朋友「僅僅過到年」感到難以接受。

新界南總區交通意外特別調查隊接手調查意外原因，據報貨車司機曾向警方稱的士事發時衝燈，警不排除涉及有人衝燈及天雨路滑肇禍。事發現場有一盞俗稱「孭仔燈」的交通燈，不少駕駛者容易混淆，故上址及附近的大涌橋路不時釀意外。運輸署發言人表示，現時未有計劃檢討源禾路設計問題。