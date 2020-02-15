彩虹站水冷塔驗出菌 退伍軍人症增至13宗

港鐵車務總監李家潤昨回應，已暫停彩虹站共4個淡水冷卻塔運作，待承建商全面清潔及消毒後，再抽樣本複驗。他說，冷卻塔位於彩虹站外，不會對站內乘客構成影響。

港鐵再發稿補充，稱車站冷卻塔有按相關守則每周檢查，每半年一次全面清潔及消毒，並每3個月抽驗水樣本。港鐵續稱，暫停所有冷卻塔的運作期間，彩虹站的冷氣供應將暫停，但通風系統如常運作。

衛生防護中心前晚公布退伍人病群組個案累計涉及9男2女，年齡介乎65至84歲，分別居於彩虹站附近的坪石邨、彩虹邨及朗晴邨。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，「港鐵彩虹站4個水塔有3個水塔化驗超標，其中一個超標多」，初步有病人樣本和水塔環境樣本化驗結果脗合，懷疑病人情况與水塔噴出的水有關。

醫生稱兩周13宗屬小型爆發

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，兩周內有13宗個案是「大件事」，已屬小型爆發。他說，冷卻系統會產生霧氣，小水點有可能帶退伍軍人桿菌，經排氣位飄到附近公眾道路或民居窗口。他說，冷卻系統有多個組件，站內外都應有大規模的清潔消毒，而清潔期間有可能揚起帶菌水點，認為應在晚上關站後才清潔。