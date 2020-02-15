代理盼疫情一退顯通車效應

啟德1.5萬元租盤多人問

昨早9時半起擺檔的地產代理陳先生說，每小時至少有4至5人查詢樓盤資訊。他表示，特首林鄭月娥去年在《施政報告》提出首置人士最多可申請九成按揭的樓價上限升至800萬元，故較多人詢問800萬元或以下的「首置盤」，大多數為一房單位。至於租務市場，就有不少人對月租1.5萬至1.6萬元的租盤有興趣。

陳先生說，據他了解，受疫情對樓市的影響，昨日樓盤並無即時調整價格，但相信疫情消退後，「業主更進取，屯馬線效應就會浮現」，並估計租金升幅最高可達兩成。

經營藥房的吳先生，去年7月落戶啟朗苑商場。他表示，昨日人流比通車前增加一至兩成，大多數都是詢問口罩供貨；由於他出售的口罩已經斷貨，生意額並沒有額外增加。他不太看好屯馬線一期通車會帶旺生意，「（政府）一直說的啟德體育園、啟德SOGO還未落成，沒有旅客會刻意入啟德購物吧！」