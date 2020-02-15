通宵冒雨為頭班車 鐵路迷：無問題

排頭位的鐵路迷周先生自前日（13日）晚上10時半起，已冒雨到啟德站門外排隊等候，成功搶得頭位。他說因天雨關係，一眾鐵路迷要進入擋雨篷排隊，環境相當擠迫，秩序大致良好。雖然近日本港受武漢肺炎疫情影響，但不少排隊的鐵路迷仍沒有戴上口罩，周表示：「為咗頭班車，冇問題啦！」

逾百人等入閘 開香檳慶祝

至清晨5時許啟德站正式啟用，逾百鐵路迷隨即衝入站內，領取港鐵預先準備的驚喜紀念品情人節巧克力，又爭相向行政總裁金澤培及常務總監劉天成等港鐵高層遞上港鐵模型及紀念冊，索取親筆簽名。入閘機前，約30名鐵路迷開香檳慶祝及拍照留念，部分香檳噴上入閘機上，他們到達月台後等候港鐵倒數通車，再於車廂內開另一瓶香檳慶祝。

中三的林同學是鐵路迷，與友人携同5部手機一同來乘搭頭班車，甫登車便把所有手機放於車窗，分別以快鏡、慢鏡、9倍速等速度拍攝，記錄頭班車開通時的窗景，再放上YouTube頻道與其他鐵路迷分享。

居於啟晴邨的潘太表示，雖然擔心疫情影響外出，但為見證歷史仍專程帶同兒子於5時20分到來乘搭頭班車，認為站內整體設備上尚可接受，但未有因應雨天準備雨遮袋，車廂座位數量亦偏少，認為有改進空間。