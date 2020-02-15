屯馬線首日4.6萬客 車費短貴長平 同區不同線票價差距大 議員促看齊東鐵

屯馬線一期首班車昨早5時45分開出，吸引大批鐵路迷通宵等候乘坐（見另稿），港鐵準備了裝有朱古力、鎖匙扣及一張單程車票的禮物包送予乘客。港鐵表示，截至昨午5時，顯徑站、鑽石山站擴建部分及啟德站乘客出入人次分別為1.16萬、9700及2.47萬人次。

港鐵常務總監劉天成稱，屯馬線一期首班車於早上5時45分開出，不用10分鐘就由鑽石山到顯徑，讓新界東及新界北居民去九龍東更舒適快捷，亦能紓緩東鐵線最擠迫的大圍至九龍塘路段。港鐵車務總監李家潤亦說，為應付通車，前晚有超過800名職員及承辦商通宵工作，更換全港多個港鐵站超過2.64萬個指示牌，亦增加了300多人協助乘客，而屯馬線一期於早上繁忙時間約3.5分鐘一班。

啟晴邨往大圍快巴士25分鐘貴2.5元

記者曾分別以港鐵及巴士，由啟晴邨前往大圍站（見另表），若乘巴士，要先步行15分鐘到彩虹邨，再乘89B線巴士到大圍站，全程約需47分鐘；若乘屯馬線出行，則只需步行6分鐘到車站，花約16分鐘就抵達大圍站，全程約22分鐘。

乘坐屯馬線雖比過去乘坐巴士快約25分鐘，惟港鐵票價未計及優惠需9.3元，比巴士票價貴2.5元，即要多付逾三成。

啟德多個屋苑的交通甚為不便，居於啟德天寰的林小姐在中環上班，過去需坐巴士到油麻地站轉乘港鐵，昨早改搭屯馬線，估計車程可減省約20分鐘，車費為則為12.7元。她認為票價可以接受，因港鐵始終較巴士方便，「知道屯馬線即將通車，我才選在這裏置業」。

現時如由紅磡站到屯馬線的顯徑站，不計及優惠，票價為9.8元，惟由紅磡沿東鐵線到與顯徑同區的大圍站，則只需6.3元。民建聯陳恒鑌表示，關注屯馬線的票價與東鐵線有差距，認為並不合理，希望港鐵可調整票價，屯馬線票價應與東鐵看齊。

田北辰試搭：疫情下人流減 難斷分流能力

實政圓桌田北辰昨亦有試搭屯馬線一期，認為港鐵站內指示牌充足亦清晰，惟在鑽石山站觀察首日開放的廁所時，留意到尿兜下有積水，估計是去水位堵塞。他說，昨日通車大致暢順，惟因武漢肺炎疫情問題，人流未如平常繁忙時間，暫時未知鑽石山站的轉線空間是否足夠，亦未能觀察新線是否有助九龍塘站分擔兩成至三成的人流，認為要待疫情過後才能見到。

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