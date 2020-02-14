「一單頂10單」 詹培忠子：投資初創非倒錢落海

投資初創 鼓勵年輕人創業

詹劍崙說，受肺炎疫情影響，香港、內地股市持續疲憊，本為初創投資者的他，近來更積極游說證券業界投資者轉投初創，「風險是大的，10單（投資）中，8、9單都輸。」反修例運動暴露青年人問題，投資本地初創「也是鼓勵年輕人創業」，而且投資初創亦非倒錢落海︰「8、9單輸，但一單中了，『一單頂10單』，賺比蝕的多」，他反問︰「沒理由10單也不中一單吧？」

為吸引創科公司來港上市並激活投資市場，港交所2018年推「同股不同權」，詹劍崙認為，新制度接受大企業沒盈利可以上市，但還是有市值等要求，只有大型的創科企業可掛牌，亦扭曲市場生態︰股票市場偏好市值高的大企業，造就初創「燒銀紙」把公司做大、搶佔市場佔用率，「不需要賺錢、不需要證實將來好賺錢」，「以本傷人」的做法，近幾年於初創市場屢見不鮮，「沒錢賺又小的公司，還是沒有市場去幫助他們」。

稱不單以利為首 關顧社會責任看長線

身為前立法會金融服務界議員詹培忠的兒子，詹劍崙與其父相似︰「不玩大價股」，他說，與他相類似的企業第二代，在投資方面，往往不單以盈利為首要考慮，「較關顧多一點社會責任、看長線一點」。

他認為，現時股票市場缺乏好的長線投資項目，而投資初創公司既可協助年輕人創業，亦趨近全球社會發展大方向，「當各地政府愈來愈貼近人性、為地球好，環保、醫療、教育是大方向，投資這些領域也是對的判斷」。

初創前景（巿道系列˙三之三）