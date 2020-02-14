港聞

港聞二

貿戰未遠又遇肺炎 天使投資者：最快第三季市道復正軌

【明報專訊】「原本對於今年投資環境是樂觀的，但因武漢肺炎，整個環境即時冷卻。」天使投資者「拾貳門創科資本」管理合伙人林溢鋒1月初接受本報採訪，原預計隨中美貿易戰、本港示威活動等動盪因素稍緩，創投市場會再度活躍，未料武漢肺炎疫情擴大，再向準備入市的投資者再潑冷水。林溢鋒預料，創投市場最快第三季才恢復正軌，他們會於逆市繼續投資，期望7月前完成兩至三個項目。

受中美貿易戰、創科巨頭公司上市失利等因素影響，2019年投資者大多處於觀望狀態。林溢鋒表示，去年下半年，不少初創公司暫緩融資計劃；隨着本港多項大型活動取消，影響初創公司曝光率及機構投資者注目的機會。林溢鋒說，去年除夕過後，本地示威活動稍緩，市民1月初開始重拾正常消費活動，「除非有大型事件再發生，否則對於今年的投資環境非常樂觀」。

撐本地初創 主力投科技應用初企

豈料一語成讖，年初武漢肺炎疫情大幅擴散，不出兩星期已擾亂整個社會，林溢鋒再次接受本報訪問時調整此前預測。他預料，疫情對投資環境影響最少持續3個月，當疫情完結，市場亦需時至少兩個月才回復。他說，網購會因疫情變得活躍，相關公司有機會「起飛」。林溢鋒今年上半年會物色兩至三個創科項目前期投資，主力投向本地科技應用初企，期望支持本地初創生態圈。

有投資者不樂觀：限內地人入境礙招人才

不過，並非所有投資者都對前景樂觀，專門投資本地科技初創公司的「海闊天空創投」，其創辦人兼合伙人文立認為，去年中美貿易戰及創科巨頭公司上市失利，導致不少處於後期融資的創科公司估值調整，有公司估值更大跌一半，「燒錢擴張的營運模式將被市場淘汰」。

他更指出，當內地人入境香港受限制，創科公司在招請人才方面將更困難，影響業界發展。

明報記者 林穎茵

初創前景（巿道系列˙三之三）

相關字詞﹕武漢肺炎疫情 融資 武漢肺炎 中美貿易戰 創科線 創科線

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