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天文台長退休 瑞士續觀風雨 4月轉任世界氣象組織 岑智明：天文台科學決策不涉政治

【明報專訊】天文台長岑智明將於明日（15日）退休，由助理台長鄭楚明接任。現年56歲的岑智明接受傳媒訪問時親自交待去向，表示4月初會到日內瓦擔任世界氣象組織服務司長，開展「第二個career（事業）」，冀在國際層面整合不同國家或地區的氣象資訊，認為這項工作並不易做。他又強調天文台是科學部門，決策不涉任何政治考慮，離開政府後會緊守「不在其位，不謀其政」的原則，但亦會以專業角度去表達自己的看法。

入職34年任9年台長：在同一崗位太長

岑智明於1986年入職天文台，2011年出任天文台長，是當時最年輕的華人台長。政府上周四宣布他於本周六退休。岑昨親自解釋，選擇這時候退下與世界氣象組織改革有關，他亦有感自己出任台長接近9年，「在同一崗位太長唔係咁好」，加上世界氣象組織向其招手，認為「係時候轉第二條跑道」。他認為氣象無邊界，只看香港一個區域並不足夠，希望日後促進國家及地區間氣象合作。

吸風台長三掛10號波

山竹襲港「最驚最難忘」

在天文台工作了34年的岑智明說，1999年華航客機墜機意外是其難忘經驗之一，他當時出任高級科學主任，負責監察機場風切變，華航其後申請覆核，他以專家身分出席聆訊，澄清當年墜機意外並非由於風切變而導致，但未有進一步透露詳情。

至於他出任台長期間，經歷發出3次10號颶風信號，被冠以「吸風台長」稱號，他說當中「最驚及最難忘」的颱風必然是「山竹」，天文台曾推算，若非「山竹」襲港時已轉為強颱風，而是繼續維持超強颱風的風力，引發的風暴潮威力會比香港歷史上所有颱風更強，令維港水位上升5米，沙田及吐露港水位更分別上升約5米及7米，造成嚴重水浸。他又認為，「唔好當極端天氣無到」，未來海平面會繼續上升，「短期無法改變」，籲市民要做好預防工作。

岑智明重申天文台「以科學做決策，不涉政治考慮」，保障市民生命安全是使命之一，「要有使命感，唔係打好份工咁簡單」。對於近年天文台積極使用社交媒體，他說，網上充斥謠言，其中一個原因是市民不知真假，希望透過社交媒體與市民建立溝通橋樑，他說，「解畫要快，唔係畀人判咗死刑，再解釋都無用。」

相關字詞﹕世界氣象組織 天文台長岑智明

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