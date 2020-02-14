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長者上樓須等3年 近20年最長

【明報專訊】房委會公布最新公屋輪候數字，截至去年底輪候冊申請共逾26萬宗，一般申請者平均輪候時間維持5.4年，但可優先分配單位的長者一人申請者，輪候時間升至3年，是相隔近20年後最高。公屋聯會擔心在供應量不會增加下，一般申請者獲分配公屋的時間將更長。

根據房委會數字，截至2019年12月底，一般申請者個案有15.19萬宗，非長者一人申請有10.85萬宗，合共26.04萬宗，較去年9月底的25.75萬宗增近3000宗。輪候時間方面，一般申請平均輪候時間維持5.4年，與政府「3年上樓」目標仍有大段距離；而長者一人申請者輪候時間，由去年9月底的2.9年增至3年。

翻查過往數據，2000年3月底長者一人申請者平均輪候3年，及後一度跌至2004年3月底的0.9年，但2011年起持續上升，2018年6月底至去年9月底期間一直維持2.9年，今次是相隔19年9個月後再達3年的高位。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉指出，按照目前的房屋政策，長者可獲優先分配單位，而房委會的目標上樓時間是兩年，但現時單身長者輪候人數持續上升，平均輪候時間增加，意味一般申請者更難達至「3年上樓」目標。

他表示，即將入伙的火炭駿洋邨本可提供大量單位，但因可能用作檢疫中心，預計對輪候公屋時間有一定影響。他又稱，公屋供應量難有太大變化，預計輪候時間未來5年也不可能縮短。

相關字詞﹕招國偉 公屋聯會 房委會 長者 公屋輪候時間

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