市民堵路抗議指定診所 警入邨拘28人

區議員義務急救被帶走

大批防暴警前晚至昨凌晨衝入宏景花園停車場及富山邨平台截查多人，又登上富仁樓及富禮樓搜捕，並拉起封鎖線禁止居民返回大廈。有防暴警亦衝入富山邨商場平台一間便利店，截查所有顧客，其間帶走多名男子，包括黃大仙區議員尤漢邦及多名身穿反光衣的義務急救員。

有目擊街坊稱，多名被截查市民因並非居於附近大廈，未經搜身便被帶走。黃大仙區議員劉珈汶稱目擊一名路過青年被警方兩度截查，雖已證實他身上無任何可疑物品，相信不涉案，但防暴警以他未成年為由強行把他帶返警署，並要求家長到警署接走，未知最後有否被捕。

街坊稱警未搜身即帶走被截查者

警方指出，有暴徒衝出黃大仙蒲崗村道，用雜物堵塞馬路，令附近交通擠塞，緊急服務受阻，「與抗疫工作背道而馳」，拘捕20男8女，介乎15至57歲，涉嫌非法集結及遊蕩，其中一名35歲男子被指拒提供身分證明文件，另涉嫌阻差辦公被捕，據悉該男子為區議員尤漢邦。

大狀：入邨須手令 房署：警有權入

富山邨屬租住公屋，為房屋署全資擁有。大律師黃宇逸表示，警方不能因該處是政府物業便肆意闖入，同樣需申請搜查令才能合法進入調查，否則必須獲房署授權同意，或追捕特定目標人物及清楚向管理人員交代原因時方可入內。房屋署指出，根據現行法例，警務人員有權進入公共屋邨範圍執行職務，屋邨職員會予以配合。倘若屋邨職員對個別情况或個案有懷疑，會向警方查詢。

對於有人因非住客被帶走，黃認為警方未經搜身下，缺乏證據及法理基礎作拘捕行動，即使當事人未成年，亦不能於非拘捕下強迫對方返回警署，當事人有權拒絕警員要求。

（武漢肺炎）