醫生廁所改供病人用 仁濟醫護憂增感染風險

仁濟醫護人員馬尼（化名）向本報表示，早前被告知院方打算把5樓舊深切治療部的內科病房改為監察病房，監察病房分為乾淨區域及病人區域，並以趟門分隔。馬尼說，由於監察病房內無廁所，院方決定把醫生休息室內的獨立廁所改為供病人使用。馬尼擔憂病人會由骯髒範圍經過趟門進入乾淨範圍，增加醫護感染風險。

部分門被封 恐惹消防問題

仁濟醫院早前亦決定把同層兩個手術更衣室向大堂的門及通往觀察病房的一扇連接內部通道的門封住，手術室醫護人員需從6樓通道下去5樓手術室，再從內部通道進入更衣室。馬尼擔心，內部通道通往監察病房的門是消防通道，封門或引起消防安全問題。

院方：所有設施符感染控制標準

仁濟回覆稱，院方選取了早前已遷離的深切治療部舊址作「監察病房」，將設18張病牀，病牀之間相隔一米，換氣率及廁所等設施均符合感染控制標準。所有進入「監察病房」工作的醫護人員，都需根據指引穿著所需保護裝備。

院方又稱，該「監察病房」病房與同一樓層南翼的手術室通風系統完全獨立，手術室及麻醉科的員工休息室亦是長期保持正壓；而麻醉科員工更衣室與該病房位處同一樓層，可能需短暫更改通道安排，員工亦需分散使用醫院其他更衣室。急症室、監察病房及手術室等有關部門會共同制定接收病人之流程，用以控制人流。

（武漢肺炎）