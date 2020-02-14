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伊院收起「不必要」N95 醫護批擾亂軍心

【明報專訊】醫管局口罩庫存僅餘一個月，繼早前有內科病房醫護集體自資購買防護豬嘴、眼罩自保，護協昨亦發起第二波工業行動，呼籲會員按章領取裝備。醫管局早前要求各聯網檢視N95口罩存量，昨有醫院被指「沒收」各病房N95口罩重新分發，補充裝備要填表申請，有醫護批評做法不透明、擾亂軍心，「愈公開存量，大家就愈信任；愈收緊，人人都唔想自己死，就會私下收起存貨」。醫管局稱會提供所需裝備，明白醫護擔心，會加強溝通。

護協啟工業行動 籲按章領裝備

護士協會昨發起按章領取裝備工業行動，截至昨午5時，共接獲110宗護士或病人關於裝備不足的投訴，當中三成涉護士投訴N95不足；近四成投訴外科口罩不足。護協將轉介個案予醫管局跟進。

補充須填表 有病房即收起「自保」

伊利沙伯醫院昨發通告，據醫管局總部指引，須收起病房不必要的N95口罩，重新派發到高風險工作地點。每日都要記錄使用數量，補充N95要填申請表。

有伊院醫護透露，該院昨早沒收部分病房的N95口罩，引起恐慌。有被沒收的病房通風報信，其他病房即時收起10盒「自保」，該醫護批評院方做法擾亂軍心。據悉，伊院有最少兩個婦科病房的3款N95只剩2至3個；兒科、隔離病房則未遭沒收。

醫局：供應緊張 院方：加強溝通

被問到伊院在護協發起按章取裝備當日收起裝備，是否以「打對台」回應訴求，醫管局病人安全及風險管理總行政經理何婉霞表示，口罩運送及原材料供應緊張，預料2月中下旬會有新貨，當局會提供所需裝備。

伊院發言人表示，醫管局早前要求聯網檢視各部門N95存量及運作需要，故安排同事到各病房收集指定數量以外的N95，以更妥善保管物資及監察使用量；明白措施對員工造成不便，會加強溝通。另外，醫管局前日向員工發指引，因應N95供應短缺，參考美國疾病管制與預防中心最新建議，實施延長使用N95，但出現變形、破損或沾污必須更換。

此外，醫管局建議暫停精神科短暫出院回家安排，新入院及返回醫院的病人，會先集中在收症病房，並探討加強視像診症服務。

（武漢肺炎）

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