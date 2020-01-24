網購口罩未見貨 逾千人遭騙22萬 警接301同類舉報 涉110萬拘12人

警方截至昨日共收到301宗口罩網購騙案舉報，涉及款項110萬元，每宗案件損失100元至25萬元不等，警方共拘捕10男2女，涉以欺騙手段取得財產及欺詐罪。

稱日本口罩「良心價」50元 限購兩盒

大嶼山區助理指揮官常俊傑表示，1月29日至2月5日期間，有事主瀏覽一個名為「日本直送藥妝達人」的facebook專頁，帖文聲稱有平價醫療用的口罩出售，價錢50元一盒，事主根據指示將錢匯入中銀及匯豐銀行戶口訂購，到上周三發現帖文已移除，事主收不到貨，懷疑受騙並報警。

事主見帖文移除報警 拘兩男

大嶼山警區重案組人員經調查，前日拘捕兩名中國籍男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，正扣留調查，兩人分別33及40歲，報稱運輸工人及招待員。同案事主超過1000人，涉及款項20萬元。另外，警方早前接獲兩宗公立醫院盜竊口罩案件，其中一案拘捕一名56歲外判女清潔工。

涉案帖文聲稱有「日本白象牌醫療級口罩」出售，口罩能過濾細菌及粒子，並以「良心成本價」50元售賣，每人限購兩盒。事主之一、從事文職的張小姐說，看到帖文稱限購兩盒，加上價錢便宜，未有為意下付款訂購了兩盒口罩，得悉被騙後，她對網購口罩大失信心，並加入一些有關網購口罩騙案的社交群組，「知道好多人都話被騙，所以唔會再網上訂」。

網現CSI廣告 警：買賣或違法

網絡安全及科技罪案調查科總督察蕭政廉稱，近日網上出現不尋常購買CSI口罩廣告，拍賣平台「Carousell」有人以300至500元收購，他強調，兜售或購買來歷不明或盜竊得來的口罩，可能干犯盜竊罪或處理贓物罪。

明報記者

（武漢肺炎）