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學者籲冲廁蓋板 關門窗開抽氣扇

【明報專訊】新型冠狀病毒肆虐，令不少市民更注重廁所衛生。城大最新一項研究發現，冲廁期間細菌會隨水珠飛濺污染廁所，並隨霧化過程漂浮於空氣，水珠最高可濺起至距離廁板一米。有專家提醒冲廁時要蓋上廁板，但強調做法不足以杜絕細菌散播，宜定時清潔廁板及洗手盆等設施，如廁後亦宜開啟抽氣扇及關門，以稀釋空氣中細菌或病毒。

稱冲廁水珠可濺起1米 病毒留空氣濃度高

城大研究團隊在實驗室測試冲廁情况，發現每次冲廁可產生1.4萬至8萬顆水珠，若水箱位置較廁板高，或採用閥門裝置的冲水系統，水珠最高可濺起至距離廁板一米。團隊以3種不同體積的細菌做測試，發現細菌會隨水珠污染洗手間，並隨霧化過程飄浮於空氣，反覆測試結果顯示，當細菌體積愈細，冲廁後其留在空氣的濃度就愈高。

至於研究結果是否可應用於新型冠狀病毒，城大工學院建築學及土木工程學系副系主任賴志強指出，一般而言，病毒的體積比細菌更加細，若根據研究結果，相信冲廁後病毒在空氣的濃度會更高。

籲廁所勤清潔 廁後開抽氣扇半小時

賴志強提醒冲廁時要蓋上廁板，但此舉雖有助減少細菌隨水珠及氣霧（氣溶膠）污染廁所及空氣，廁板和廁缸間仍有數毫米縫隙，細菌仍能透過霧化過程離開廁缸，並飄浮於空氣，再污染廁所內其他設施及物品。感染及傳染病科專科醫生李慧芯指出，單靠蓋上廁板並不足以完全杜絕細菌散播，市民需定期以1：99稀釋家用漂白水清潔廁所各處，並以1：49稀釋家用漂白水刷洗廁缸。

賴志強建議，冲廁後應關閉廁所窗戶並開啟抽氣扇，以稀釋空氣中細菌。如廁後若開啟半小時抽氣扇，可將空氣中細菌濃度減至2%；如廁後亦應關上廁所門，以防細菌飄散。使用公廁方面，他提醒宜避免觸摸公廁設施，亦要戴上口罩。

（武漢肺炎）

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