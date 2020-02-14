法庭聆訊再延 大狀：現只探監做文件 大律師會質疑遲通知 司法機構：已盡早

多宗備受社會關注案件如「一地兩檢」上訴聆訊、「七警案」申請上訴許可等，均因應法院延期聆訊需重新排期。據了解，本土民主前線前發言人梁天琦就暴動罪刑期提出上訴的裁決，上訴庭原定本月尾頒判辭，惟有份參與案件的大律師表示，法庭至今未有進一步通知，自己目前掌握的資訊與記者所知一樣。

公民廣場案今頒判辭 延期後首次

不過政府6年前封「公民廣場」（政總東翼前地）司法覆核上訴案的判辭將於今午頒布，法庭書記將判辭交予訴訟雙方代表，公眾亦可如常在網上查閱判辭，為司法機構自1月29日宣布聆訊延期後首次有判辭頒布。有律師相信，法院可能在此期間繼續有限度頒布判辭。

律師樓改輪更制 曾要求減租被拒

有事務律師形容，目前聆訊延期的安排導致其日程「亂晒」，有民事案件需押後至2022年才能開庭。而法庭登記處亦暫停開放，導致申請司法覆核、入稟民事索償等工作亦暫停，其律師樓目前改以「輪更制」上班，有律師樓甚至暫時停止開放。擅長刑事訴訟的大律師陸偉雄亦表示，現時主要工作是文件處理、探監或保釋申請。他說，年資較淺大律師除工作量和收入大減，同時需支付辦公室（chambers）租金，形容目前安排對他們影響較大，更透露其事務所的大律師曾要求向業主減租但遭拒。

大律師公會早前向司法機構發信反映，法庭往往一兩日前才知會法律代表押後聆訊的消息，希望司法機構提前通知，同時建議以電郵等方式處理部分法庭文件。司法機構回信解釋，押後聆訊屬「嚴重事件」（serious matter），除非有其必要，否則司法機構不會作相關決定。司法機構又說，因應疫情發展和政府應對措施，機構作進一步宣布前必須做多種考慮，目前已盡早公布。

明報記者

（武漢肺炎）