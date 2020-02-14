供應商協會：廁紙量足 增車隊送貨落區

搶購消耗庫存 日訂10貨櫃廁紙

本身有代理廁紙、罐頭糧食的香港供應商協會主席何文錦表示，自上星期出現搶購潮，原本足夠一個月消耗的庫存量，極速被搶購一空。他表示，本港各代理商已立即增加訂購量，以他代理的廁紙品牌為例，他以往每天訂2至3個貨櫃，近期每天訂逾10個貨櫃，並增聘10部貨車分貨給超級市場、藥房等零售商。

他表示，內地工廠已全面復工，廁紙更是以全自動生產，只要延長機器運作時間，不會有缺貨問題，「但如果（市民）平日買一條廁紙，現在買10條廁紙，真是不夠」。他說，廁紙佔用空間多，以往一部貨車可放不同貨品，搶廁紙潮之下，只能放廁紙，或延誤其他貨品補貨。

內地工廠復工 清潔用品料快補充

糧食方面，何文錦稱，本港大部分白米來自泰國、澳洲，而主要麵食品牌在香港製造，籲市民毋須過分擔心生產問題；而一般的清潔用品，據他了解，內地廠商已恢復生產，預計很快可補充本港的需求。他表示，如果市民繼續搶購及囤積，肯定會對供應鏈構成壓力，呼籲市民理性選購所需產品。

（武漢肺炎）