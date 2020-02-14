羣策大廈有外判清潔確診 商戶停業員工放無薪假

灣仔羣策飲食中心共有5間食肆，昨日記者現場所見，其中4間均張貼告示，表示「大廈有承辦商清潔員工確診」或「響應政府建議」，即時停業10至17天不等，有食肆甚至要求員工家居隔離14天。

大廈其中一間酒樓的員工稱，仲量聯行前日才發通告，向商户透露有清潔工確診，他們此前未知悉事件。她續稱，老闆收到消息後馬上下令停止營業，店內所有員工放無薪假逾半個月。

該員工形容事件是「無妄之災」，並說該名確診清潔工屬「散工」，從未進入食肆範圍，強調酒樓有自聘清潔工，毋須外判工人清潔。她透露，酒樓已銷毁所有食材，現有約70圍酒席取消，員工因停業月薪減半，同時估計酒樓損失過百萬元。

至於旁邊的「羣策商業大廈」，大廈內大部分辦公室已暫停營業，亦同樣張貼告示稱「大廈有承辦商清潔員工確診」，公司員工已改為在家工作。

仲量聯行：確診清潔工沒進食肆寫字樓

仲量聯行昨日回覆查詢表示，管理公司周三早上獲告知兩名外判商清潔工確診，並隨即通知大廈業主及租客，以及徹底消毒。仲量聯行表示，兩名確診清潔工只負責清潔大廈公共地方，沒有進入食肆或寫字樓單位清潔。

（武漢肺炎）