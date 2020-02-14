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家長難付學費 幼園校長：N班水深火熱

【明報專訊】幼稚園生「退學潮」衝擊學校營運。教育局長楊潤雄昨宣布，參加「幼稚園教育計劃」幼稚園所獲的每月資助，會以1月學生人數為基數計算，確保校方所獲的政府資助，不因個別學生退學而減少。國民學校漢師中英文幼稚園．幼兒園校長鄭啟然稱，非牟利幼稚園K1至K3（幼兒班、低班及高班）有政府資助，N班（學前預備班）屬自負盈虧，處於最「水深火熱」，有N班家長反映收入因疫情減少，難負擔學費。

數校申減收學費 楊潤雄：盡快批准

被問收到多少間幼稚園就經濟困難求助，楊潤雄稱，「暫時以我手頭上的資料不是太多」，他稱，有數間幼稚園申請減收家長學費，會盡快批准。校長鄭啟然稱，不少非牟利幼稚園營運N班一直都僅僅收支平衡，當家長反映疫情期間有財政困難，交不到學費，「學校如何處理都好頭痛」。他認為，局方應有更大承擔，向幼稚園家長發一筆定額資助，或向學校發資助，令其有空間減收學費。

教聯會副主席林翠玲表示，四成非牟利幼稚園有開辦N班，幼童退學造成學校財政困局，假如幼稚園出現倒閉潮，會導致大量教師失業，進一步加深政府管治困難。

楊潤雄又稱，向所有幼稚園提供一筆過特別津貼，協助幼稚園加強校園清潔工作。

新加坡卓薈國際幼稚園課程總監易婉詩稱，學校購入許多清潔及消毒用品，並為教師提供口罩及於課室內設空氣清新機，經營成本亦有一定上升。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕N班 新型冠狀病毒肺炎 消毒用品 幼稚園 楊潤雄 口罩 教育局

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