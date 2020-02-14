網上教學實時互動 熒幕寫答案現白板

德愛中學資訊科技科教師潘家興停課期間，以微軟公司軟件，透過視像會議向學生授課。他講解課堂內容之外，亦可利用軟件中互動白板功能，讓學生在熒幕上寫答案，白板畫面即時分享到所有學生的屏幕，他亦可將「百厭」學生的咪高峰調至靜音，控制網上課堂秩序。有人擔心，網上教學或使學生乘機偷懶，潘家興說，會不時問學生問題，檢查學生是否專心，他亦可固定監視個別學生的畫面，留意他們上課情况。

數學教師：難察學生即時反應

靈糧堂怡文中學停課時採用網上教學，該校數學科教師蘇志峰說，平常在課室能見到學生即時反應，見他們聽得一頭霧水或皺眉，就知他們或未掌握所學，繼而協助，網上教學則令他較難按學生需要照顧他們。

教育局總課程發展主任何永銓（資訊科技教育）說，停課下學生透過科技繼續學習，但是「電子學習不是無敵」，需配合課堂面授教學，復課後教師亦要跟進學生學習情况。高級課程發展主任李建寰亦指出，電子學習並非適合所有學生，例如幼稚園生不宜長時間觀看熒幕，學校則可郵寄習作給他們，他建議學校按情况支援學生在家學習。

（武漢肺炎）