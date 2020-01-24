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3月16日前續停課 復課看學校裝備 月底公布DSE安排 幼園校長促教局助購口罩

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情未見受控，教育局昨宣布全港學校繼續停課，不早於3月16日復課，累計將停課42日，中學停課期較2003年SARS長。教育局長楊潤雄稱，評估復課除考慮疫情外，學校準備和防疫物資如口罩量，亦是考慮因素，而中學文憑試安排將於月底公布。有校長稱，學校與市民一樣難買口罩，希望教育局可幫忙採購或提供採購途徑。

小六呈分試取消 「不鼓勵」自行收生升中面試

教育局長楊潤雄稱，鑑於新型冠狀病毒疫情暫時未有減退迹象，近日更出現集體感染個案，昨宣布再度延長停課，由3月2日延至不早於16日。小六呈分試將取消，按第一及第二次呈分試計分；中學文憑試（DSE）安排月底公布。至於升中自行收生的面試安排，楊潤雄稱「不鼓勵學校一定要進行面試，當然，如學校覺得有此需要，在足夠的防護之下，仍然可考慮。」

至於評估何時復課，楊潤雄稱「一定會考慮學校有沒有準備足夠的防疫物資準備開學」，又稱理解防疫物資，特別在口罩方面，的確出現短缺。他稱，會以公共衛生及師生健康為依歸，當一切都具備足夠條件時，才會正式決定復課日期，並會適時擬定復課安排，盡早通知學校預早做好準備。

中學校長會主席：學校難買口罩 疫情紓緩才可復課

目前防疫物資供應依然緊張，據教育局資料，全港中小、幼稚園學生，連同教職員，學校每天口罩使用量可高達逾90萬個。中學校長會主席鄧振強稱，學校以往向固定供應商採購口罩等防疫物資，但現在已不能透過「正常渠道」採購，只餘網上、商戶排隊「搶口罩」等方法，學校現階段也沒有急切需要與市民「爭口罩」。他稱「學校在買口罩方面與市民一樣，大家都是沒有辦法」。鄧振強稱，一定要確保疫情紓緩才復課，當疫情紓緩，防疫物資的需求應該相應「無咁緊張」。

教協理事、幼稚園校長梁秀婷稱，過往有聯繫口罩、酒精搓手液供應商，目前都有生產或禁運問題，「全港都很難搵到口罩及防疫裝備」。她稱，即使教育局向幼稚園提供防疫物資津貼，「但問題不是錢可解決到，不是要錢，是要有貨」，希望教育局可幫忙採購或提供採購途徑。

梁秀婷稱，過去幼稚園經歷流感高峰期，家長都會自備口罩供子女，「家長不是不願負擔，而是現時市場真是沒有口罩，或高價炒賣」，希望教育局考慮復課時，要有周詳的部署，如政府有足夠貨源、有措施遏制高價炒賣的情况。

教聯會主席黃錦良稱，當教育局決定復課時，一定要加強採購防疫物資，「政府的採購渠道一定比學校多」，他稱，即使教育局有供應，但全港學生需求之大，也不可能只依賴局方，但至少要有一定數量，如提供一星期物資供學校應急，同時家長及學校都有責任盡可能準備口罩。

明報記者

（武漢肺炎）

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