鑽石公主號增至10港人確診

政府：正尋檢疫點容滯鄂者

保安局昨回覆查詢稱，據郵輪公司提供資料，共260名持特區護照港人乘坐該郵輪，其中10人確診，正在當地醫院治療。局方續稱，接獲港人求助，包括要求協助盡快回港或提供所需藥物，已向郵輪公司反映相關醫療需要，部分港人已獲發藥物，正陸續將藥物送達其他求助港人；入境處和經貿辦正了解其他港人乘客在2月19日隔離完結後去向，以協助安排。

至於仍滯留湖北港人，政制及內地事務局昨稱當地確診港人維持10人，求助個案超過1000宗，涉及分佈逾30個城市的2000多名港人，由疫區回港屬於高風險的安排，港府正審慎評估，包括尋覓足夠容量檢疫地點。

4338內地抵港者接檢疫令

衛生署目前向所有由內地抵港者發出檢疫令，強制檢疫14天，截至前日共向4338名由內地抵港者發出檢疫令，當中4114人在家檢疫，146人在酒店檢疫，78人入住檢疫中心。衛生署稱目前檢疫中心使用率約九成。

民政事務局長劉江華前日去信18區區議會稱，檢疫中心使用量接近飽和，有急切需要將未入伙而合適的公共屋邨用作檢疫中心，入住檢疫中心者非確診或懷疑感染者，希望區議員協助地區人士明白設置合適檢疫中心對抗疫極為重要。民主黨立法會議員黃碧雲批評，港府無盡力營救受疫情威脅的境外港人，當局可用遠離社區的迪士尼3間酒店和解放軍營以隔離，促當局盡快以包機接湖北及郵輪上的港人返港。

（武漢肺炎）