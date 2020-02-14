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發燒保安局職員檢測陰性 政總「全裝」消毒

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，昨日傳出消息稱保安局一名文職人員因發燒入院，令外界關注是否確診個案。經檢測後他呈陰性反應。昨日有身穿全套保護裝備的人員到政府總部10樓保安局辦公室清潔消毒。

政府發稿稱，昨日得悉一名在政府總部工作的人員因病在醫管局轄下醫院留院，並按醫管局加強監測計劃接受新型冠狀病毒測試，他的化驗結果呈陰性，確定並非受感染個案。

政府發言人表示，因該名人員最近曾在政總大樓內工作，政府已第一時間根據衛生防護中心指引及意見，加強大樓內有關部分的清潔和消毒。政府會繼續根據指引，在政府總部大樓內採取合適預防措施，以降低感染和傳播新型冠狀病毒風險。

參考資料，早前醫管局進一步擴闊加強監測計劃，對所有住院肺炎病人做新型冠狀病毒快速測試。這意味涉事職員為肺炎患者，但非感染新型病毒。

政府中人：未另定辦公室應變方案

昨日傳出政總東翼9樓一名保安局文職人員喉嚨痛及輕微發燒，且肺部有陰影，需留威爾斯醫院觀察。有政府消息人士向本報表示，該男同事隸屬行政部，證實他早前因發燒及流鼻水入院，接受新型冠狀病毒測試，至傍晚6時許有結果，證實呈陰性。《星島日報》引述消息稱，該男職員曾在2月6日及2月11日返回政府總部9樓工作。政府總部9樓及10樓同為保安局所屬樓層，保安局長李家超辦公室位於10樓，昨有穿全套保護裝備人員到該層清潔消毒。

有政府中人稱，政總未有特別就疫情另定辦公室應變方案，但指按以往情况，若有突發事件未能使用政府總部辦公室，各主要官員及人員，會轉去各局轄下部門的後備辦公室工作。一般來說，若有事故，如去年反修例堵路，特首可留在禮賓府工作。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕保安局 武漢肺炎 肺炎 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒

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