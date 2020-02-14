臨牀診斷納確診 湖北病例急增近1.5萬

何栢良促仿內地分嚴重等級

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，湖北患者多，或有人未能做測試就死亡，更新準則可更準確反映感染人數。他亦建議港府仿效內地，為患者嚴重程度分等級。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，知悉內地有用電腦掃描作診斷，但香港仍有快速測試試劑，能為所有懷疑個案檢測。

湖北衛健委通報，2月12日零時至翌日零時，湖北新增新冠肺炎病例14,840宗，此前一日新增病例數僅1638宗。國家衛健委員近日推出第五版的診療方案，湖北省將疑似病例準則改為出現發燒或呼吸道病徵，以及病發現早期白血球正常或減少，或淋巴細胞減少兩個條件；並新增臨牀診斷病例，若疑似病例的影像學檢查有肺炎即符合，不需快速測試。肺炎亦分輕型、普通型、重型及危重型4個程度。

湖北衛健委稱，湖北近期展開對以往疑似病例的排查並訂正診斷結果，對新就診患者按照新的分類診斷，而將臨牀診斷病例納入確診病例公布，是為與全國其他省份公布的病例診斷分類一致。

中央指導組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉接受央視訪問稱，新增「臨牀診斷」分類非常有必要，因病毒核酸檢測不一定準確。

內地專家：屬存量 非疫情轉差

對於昨日湖北數據暴漲，中新網引述中國疾病預防控制中心前副主任楊功煥稱，數字暴漲應是「存量的釋放」，是最近幾天快速篩查出來的臨牀確診病例數。未來不一定會維持如此高數目。有關情况非意味疫情趨勢變差，只是措施加強後的反映。

（武漢肺炎）