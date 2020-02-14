新增3確診 皆曾與染疫親友聚會 一為社署職員 辦事處關閉消毒

本港確診個案增至53宗。新增3宗個案中，第一宗為源頭不明的本地個案，確診43歲男子於1月29日起咳嗽，1日30日曾與一名已確診的親戚出席家庭宴會，該66歲男親戚列為本地個案的密切接觸者。43歲男子居於屯門紫田村。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，他從事保險業，在油麻地彌敦商務大廈工作，發病後曾與3名客戶見面，與病人辦公室同房的10多名同事需檢疫。

43歲男任保險 發病後曾見客

其餘兩宗個案則是67歲和37歲的母子，67歲女病人是早前確診、居於田灣邨75歲男病人的小姨。兩母子1月26日晚上與已確診的75歲男病人及其女兒和女婿，於北角明星海鮮酒家聚餐。有關酒家因租約期滿已於2月6日結業。

67歲母親自1月31日起咳嗽，2月1日開始發燒及發冷並三度向私家醫生求醫，37歲兒子則於2月8日起發燒，亦曾於2月9日向私家醫生求診。社署昨晚確認，該名37歲男病人是社署中西區及離島區社會保障辦事處職員，他早前曾上班，有關辦事處即時起停止運作及關閉，會徹底清潔消毒。

康美樓沙井喉管樣本呈陰性

上述3名病人均於潛伏期內無外遊，情况穩定。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指出，目前有4人危殆、5人嚴重（見表）。

青衣康美樓方面，張竹君稱康美樓現有逾100人接受檢疫，中心曾在康美樓排氣管接駁位及沙井取樣本，化驗結果全呈陰性，食環署已完成大廈消毒工作，完成住戶單位的喉管檢查和安排補救後，會盡早安排住戶回家。

隔離營滿 有確診者家人未入

另外，早前屯門良田村一名66歲男病人確診，但屯門區議員張可森稱男病人的同住母親及妻子至昨日仍未入住檢疫中心，衛生署職員回覆因中心爆滿未能安排。張可森表示，該兩名女親人目前依靠其他家人送飯，批評政府將責任推在小市民身上。衛生署回覆稱，檢疫中心使用率約九成，會盡快安排檢疫者入住中心。

明報記者

（武漢肺炎）

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