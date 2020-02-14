【Emily】夜探露宿者 黎青龍偕聖雅各會派口罩

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市民周圍撲口罩、消毒用品，但就唔係人人捱得起炒價或有能力通宵排隊。肝病權威、香港大學內科及肝臟科講座教授黎青龍，星期二（11日）晚就同聖雅各福群會露宿者綜合服務隊，探訪銅鑼灣、跑馬地一帶嘅露宿者，派口罩畀佢哋。黎教授話覺得露宿者「好陰功」，有人即使有小量口罩都唔捨得用；亦有人因為公共游泳池關閉，無法入去冲涼。佢認為政府應該向市民派發口罩同消毒用品，等大家都可以有足夠資源防疫。
Emily噚日同黎教授傾偈，佢周二晚同一班社工、醫生去維園同跑馬地行人隧道一帶，探訪約20名露宿者，每人派5個口罩；黎教授亦教露宿者點樣戴口罩、點樣保持個人衛生。佢話露宿者生活好艱難，以往有人去公共游泳池內冲涼，一星期一次，但𠵱家好多公共設施關閉，佢哋無地方冲涼，「話要等設施開番先再冲，好陰功」。佢亦話，有露宿者即使有錢都會買其他嘢，例如頭痛藥、食物等。
黎教授認為，露宿者瞓街，街上好多人經過，可能會唔覺意接觸病毒，「居住環境」屬高風險。佢提醒露宿者瞓覺時都要戴口罩，同一個口罩最耐戴一兩日就要換，並呼籲要每日冲涼；但佢亦承認呢啲要求對露宿者而言難以做到，不禁嘆息。佢話以往甚少關注露宿者，但覺得今次行動好有意義同值得，下次會再同社工一齊探訪露宿者。
黎教授亦希望政府向市民派發口罩同消毒用品，等大眾都可以有資源防疫，重要講多次，政府應「全面封關」，唔准曾到內地嘅旅客入境。