【Emily】夜探露宿者 黎青龍偕聖雅各會派口罩

Emily噚日同黎教授傾偈，佢周二晚同一班社工、醫生去維園同跑馬地行人隧道一帶，探訪約20名露宿者，每人派5個口罩；黎教授亦教露宿者點樣戴口罩、點樣保持個人衛生。佢話露宿者生活好艱難，以往有人去公共游泳池內冲涼，一星期一次，但𠵱家好多公共設施關閉，佢哋無地方冲涼，「話要等設施開番先再冲，好陰功」。佢亦話，有露宿者即使有錢都會買其他嘢，例如頭痛藥、食物等。

黎教授認為，露宿者瞓街，街上好多人經過，可能會唔覺意接觸病毒，「居住環境」屬高風險。佢提醒露宿者瞓覺時都要戴口罩，同一個口罩最耐戴一兩日就要換，並呼籲要每日冲涼；但佢亦承認呢啲要求對露宿者而言難以做到，不禁嘆息。佢話以往甚少關注露宿者，但覺得今次行動好有意義同值得，下次會再同社工一齊探訪露宿者。

黎教授亦希望政府向市民派發口罩同消毒用品，等大眾都可以有資源防疫，重要講多次，政府應「全面封關」，唔准曾到內地嘅旅客入境。