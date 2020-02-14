【Emily】有買口罩市民被扣錯錢 鄧家彪狙擊眾志反被嘲紋眉

事緣阿Bill噚晚上載短片，話眾志秘書長黃之鋒買到美國口罩係「有美國通道」，又引述市民話扣咗足足9次錢，又質疑點解外面有商戶賣50蚊一盒，眾志要賣98蚊一盒。但網民留言都係關注阿Bill瞠眉，有人話佢瞠眉紋得好肉酸，又有人仿效近日求口罩嘅潮語，留言「兩條眉，謝謝」。Emily打畀阿Bill但未聯絡上，未知佢呢個形象係咩搞作。

眾志前日將部分口罩放喺網店發售，事前已加大網站流量，但市民太踴躍，令付款系統PayPal嚴重超載。眾志噚日檢查後，發現PayPal嘅「庫存」功能疑似失效，賣晒口罩後都冇自動截單，導致部分人明明買唔到口罩但就收到扣款通知。

有市民都喺眾志facebook留言，反映PayPal系統扣咗好多次錢，眾志就話主動聯絡咗PayPal亞太區總部跟進，已將問題一併反映，亦已要求退款，引述PayPal話預計需時一星期完成所有退款。至於Bill話口罩成本好平，區議員張秀賢就嘲諷話：「請雙失鄧前議員教大家點樣搵到兩毫子一個口罩？都請（工聯會）何（啟明）議員教下路」。